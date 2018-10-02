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ПолитикаЭкономика

Ультиматум по оружию: в США внезапно пошли на попятный

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пояснила свои слова по поводу упредительных ударов из-за нарушения Россией Договора о запрете ракет средней и малой дальности.

Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter. Хатчисон пояснила, что нынешнее поведение РФ является недопустимым.

"Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция: Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима", - пояснила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Йенс Столтеберг рассказал, что Россия нарушает договор, который ликвидирует целую категорию вооружения и является важным элементом нашей безопасности. По его словам, теперь он находится в опасности из-за РФ.

В свою очередь Хатчисон призвала Кремль прекратить разработку запрещенного оружия, иначе Штаты уничтожат его.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Старая больная бабушка ляпнула не думая,да она видно вообще имеет смутное представление о военном деле,ракетах самолетах,минометах Молот,мельчает бюрократия пиндосская на всех направления,главари Наты должны задуматься,что за сброд находится в руководящих структурах.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Зассали,хозяева нерабов-чмошников
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