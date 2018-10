Ультиматум по оружию: в США внезапно пошли на попятный

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пояснила свои слова по поводу упредительных ударов из-за нарушения Россией Договора о запрете ракет средней и малой дальности.

Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter. Хатчисон пояснила, что нынешнее поведение РФ является недопустимым.

"Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция: Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима", - пояснила она.

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: 🇷🇺 needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with 🇷🇺 in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo