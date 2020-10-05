Против Украины регулярно проводятся информационно психологические операции, направленные в первую очередь на то, чтобы дискредитировать нашу страну в глазах международного сообщества. Я писал об огромном количестве подобных ИПСО, значительная часть из которых не достигали своего конечного результата, либо имели весьма посредственный КПД.

Последняя такая ИПСО, надо сказать, всё же возымела серьезный успех. Ведь когда 29 июля в Беларуси были арестованы российские наёмники, которых назвали “вагнеровцами”, многие российские информационные площадки в первые же минуты заговорили об аресте некой украинской ЧВК, тем самым пытаясь обвинить Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Когда же “белый шум” с украинской ЧВК не удался, ровно через неделю россияне запустили сценарий о некой спецоперации украинских спецслужб, проводимой на территории Беларуси. Однако 18 августа российский нарратив начал пульсировать уже из уст украинских “независимых журналистов” и адептов “зради” было просто не остановить в их слепом и бездумном потакании гибридному врагу.

Что же, на повестке дня у нас очередная гибридная ИПСО цель которой – втянуть Украину в карабахский конфликт.

Так, в российском информационном сегменте начинают появляться сообщения о формировании на территории Украины националистических отрядов для отправки в Азербайджан, а потом, в составе азербайджанской армии в зону боевых действий в Нагорном Карабахе.

Заранее замечу, что это классическая ИПСО, используемая против Украины годами, но пока безуспешно. Российские пропагандисты не единожды пытались обвинить украинцев в участии в войне в Сирии, в составе ИГИЛ, в боевых действиях в Ливии и т.д. т.д. Кстати, после того как “белый шум” с украинской ЧВК в Беларуси сменился нарративом о “спецоперации украинских спецслужб”, российские пропагандисты распространяли нарратив о том, что в Беларусь прибыли украинские националисты для участия в протестах,.

В нынешней ситуации Украину, являющуюся стратегическим партнёром Азербайджана, попытаются дискредитировать через тему наёмничества и участия в конфликтах в других странах. В свою очередь Азербайджан уже не единожды пропаганда Армении и России пыталась обвинить в допуске в зону боевых действий “наёмников из Сирии” и “турецких военных”. Армяно-российская пропаганда настоятельно пытается придать спецоперации Азербайджана в Нагорном Карабахе международный оттенок, разумеется, для дискредитации не только самого Баку, но и тех стран, что якобы участвуют в боевых действиях.

Тем самым будет создан прецедент для оказания международного политического давления на Баку и на те страны, что якобы воюют на его стороне в Нагорном Карабахе. И хотя все эти попытки пока были безуспешными, а предъявляемые доказательства несостоятельны и голословны – попытки не прекращаются и приобретают форму информационного снежного кома.

Собственно, очередная ИПСО только начинает разогреваться и предупреждение о ней озвучено. А кто предупреждён – тот защищён. Хотя история с “Вагнергейтом” показала ровным счётом обратное. Посмотрим, кто на этот раз подхватит старые-новые гибридные нарративы.

Наблюдаем!