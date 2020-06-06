Лукашенко обратился к белорусам из-за России, напомнив о войне в Украине

Кирилл Лютый Мир 17:45, 6.06.2020 Обновлено: 17:55, 6.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о российской военной угрозе, напомнив об агрессии Москвы по отношению к другим странам.

По его словам, белорусы считают, что пострадавшие от РФ страны находятся "где-то далеко".

"Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории", – заявил Лукашенко.

"Где-то далеко та Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко пригрозил массовыми расстрелами при защите Беларуси, заявив, что сейчас необходимо "отстоять" страну.

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