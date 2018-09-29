Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий

В эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" показали карту "предполагаемого раздела Украины".

Соответствующий момент заснял Ukr_Che и опубликовал его в Twitter. Пропагандисты "отдали" Луцк, Львов и Тернополь Польше. Зато Харьков, Догнецк, Херсон и Одессу "забрали" себе. А Украине "оставили" только центральную часть.

Этот эфир состоялся 21 сентября. Участники в этот момент обсуждали скандал Украины и Венгрии по поводу паспортов.

В сети очередная выходка на росТВ вызвала гнев среди пользователей. В ответ предложили карту разделения России. В комментариях предостерегли РФ, что она сама может оказаться в таком положении из-за Китая.

"Все не угомонятся. Пятый год эту дичь втирают", "А разве им Китай разрешил такие карты рисовать", "Историковеды. Мудрецы. Нострадамусы...", "Не копай другому могилу, сам в ней окажешься", "Или укурки", "Нет никакой России: есть временно отобранные территории у Китая, и это время заканчивается", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья.