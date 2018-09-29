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Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий

8.6тЧитать материал на украинском

В эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" показали карту "предполагаемого раздела Украины".

Соответствующий момент заснял Ukr_Che и опубликовал его в Twitter. Пропагандисты "отдали" Луцк, Львов и Тернополь Польше. Зато Харьков, Догнецк, Херсон и Одессу "забрали" себе. А Украине "оставили" только центральную часть.

Этот эфир состоялся 21 сентября. Участники в этот момент обсуждали скандал Украины и Венгрии по поводу паспортов.

Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий
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В сети очередная выходка на росТВ вызвала гнев среди пользователей. В ответ предложили карту разделения России. В комментариях предостерегли РФ, что она сама может оказаться в таком положении из-за Китая.

"Все не угомонятся. Пятый год эту дичь втирают", "А разве им Китай разрешил такие карты рисовать", "Историковеды. Мудрецы. Нострадамусы...", "Не копай другому могилу, сам в ней окажешься", "Или укурки", "Нет никакой России: есть временно отобранные территории у Китая, и это время заканчивается", – написали в сети.

Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий
Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий
Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий
Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий
Украину ''разорвали'' между Россией и Польшей: опубликована карта передела территорий

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Да Китай уже пытался когда-то Даманский взять! Там все и остались! Японцы сколько лет за четыре камня тужатся- результата нет! А Украина Крым потеряла, часть Донбасса потеряла, на подходе Закарпатье, Буковина, Гагаузия... Валится *ненька*
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Венгры обидятся . Им вата кусок не выделила
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Помнится, они давеча мальчика в трусиках распинали, а потом извинения просили.
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