"Украину расчленят": на росТВ вновь заговорили о "Новороссии"

Профессор Московского государственного института международных отношений Андраник Мигранян заявил, что угроза президента России Владимира Путина об ударе по украинской государственности в случае эскалации на Донбассе может свидетельствовать о его намерении возродить проект "Новороссия" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, пропагандист считает, что такой сценарий развития событий якобы запустит процесс окончательного уничтожения Украины как страны. Популистскими угрозами, подтверждающими страх российских агрессоров перед усиливающимся натиском украинской армии, он разразился в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".

"Я расслышал в его ответе на счет тяжелой потери для украинской государственности возможную реализацию проекта "Новороссия", который никто не забыл. И, в общем-то, это очень такой серьезный месседж, который он послал украинскому руководству и вообще всему миру. Месседж, что если вы начнете боевые действия широкомасштабные, то Украина может быть расчленена в результате", — подытожил свое выступление, отображающее традиционную кремлевскую риторику, Мигранян.

Как сообщал OBOZREVATEL, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что во время прямой линии Путина также увидел в его словах посыл, намекающий на возможный удар по Украине.