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ПолитикаЭкономика

Украину обманули: в ЕС забили тревогу из-за ''ядерного предательства''

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Президент Польши Анджей Дуда призвал другие страны обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, добавив, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума по отношению к Украине.

Об этом он сказал, выступая на Совете безопасности ООН, сообщает "Интерфакс-Украина". "С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - подчеркнул президент Польши.

При этом он выразил обеспокоенность размещением ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ.

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"Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, которым гарантировала Украине безопасность и неприкосновенность ее границ.

Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Объект
Будапештский меморандум
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Русский Солдат
Русский Солдат
Кого в мире интересует мнение какой-то дуды, только слабых хохлов, которые за соломинку хватаются, но чудес не бывает и слабых обычно бьют, причем все.
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pompadur marselina
pompadur marselina
"Ссорятся между собой политики, а воевать и разбираться в этом дерьме приходится нам."(генерал Лебедь)
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Украина к ЯО имеет точно такое же отношение, как Казахстан к космосу. Не отдала бы добровольно, в целях мировой безопасности Украину уничтожили. Все коды и ключи от запуска находились в Москве
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Луговской Николай
Луговской Николай
Слышь"ПЕТушок",ты вообще о чем калякаешь? Ключи и коды на каждом объекте были ВСЕГДА! Но лишь в конверте,который могли открыть при ядерной войне и невозможности связаться с Центром! Если же произходило несанкционированое вскрытие конверта в мирное время,выносился смертный приговор. Это был СССР,"детка"!
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Malahit
Malahit
Petro Poroshenko, такой знающий специалист..эксперт по ЯО, хватит пиздобольством заниматься...умнейший из знающих....если все находилось в москве,зачем тогда Украину уговаривали, давали гарантии, оказалось потом фейковые...
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