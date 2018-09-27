Украину обманули: в ЕС забили тревогу из-за ''ядерного предательства''

Президент Польши Анджей Дуда призвал другие страны обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, добавив, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума по отношению к Украине.

Об этом он сказал, выступая на Совете безопасности ООН, сообщает "Интерфакс-Украина". "С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - подчеркнул президент Польши.

При этом он выразил обеспокоенность размещением ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ.

"Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, которым гарантировала Украине безопасность и неприкосновенность ее границ.