Украину не забыли: страны G7 опубликовали совместную декларацию. Полный текст

Страны "Большой семерки" по итогам саммита G7 во Франции обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается, в частности, Украина.

Автором документа стал президент Франции Эммануэль Макрон, а текст согласовали лидеры стран-участниц. Полный текст декларации G7 приводит ТСН.

"Лидеры G7 хотят подчеркнуть свое великое единство и позитивный дух дебатов. Организованный Францией в Биаррице, саммит G7 успешно подготовил договоренности глав государств и правительств в несколько пунктов, указанных ниже:

Торговля

G7 стремится открытой и справедливой мировой торговли и стабильности мировой экономики.

G7 просит министров финансов внимательно следить за состоянием мировой экономики.

Таким образом, G7 хочет осуществить "капитальный ремонт" Всемирной торговой организации для повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности, более быстрого разрешения споров и устранения недобросовестной торговой практики.

G7 обязуется достичь в 2020 году договоренности по упрощению регуляторных барьеров и модернизации международного налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Иран

Мы полностью разделяем две цели: гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе.

Украина

В последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате" для достижения ощутимых результатов.

Ливия

Мы поддерживаем перемирие в Ливии, которое приведет к долгосрочному прекращению огня.

Мы считаем, что только политическое решение может обеспечить стабильность Ливии.

Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, чтобы собрать все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту.

Мы поддерживаем в этом плане работу ООН и Африканского Союза по созданию межливийской конференции.

Гонконг

G7 подтверждает существование и значение китайско-британской совместной декларации 1984 года о Гонконге и призывает избегать насилия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7.

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