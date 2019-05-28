"Украину не предам!" Избранный президент Литвы отвернулся от России

Лидер президентской гонки в Литве Гитанас Науседа заявил, что будет поддерживать дальнейшие отношения с Украиной.
Об этом он сказал на первой пресс-конференции, где высказал мнение по некоторым вопросам внутренней и внешней политики, передает Sputnik.
Будущий президент Литвы отметил, что не изменит отношение к России. По его словам, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров в Украине".
При этом он подчеркнул, что с Беларусью следовало бы иметь лучшие отношения.
"Мы хотим достичь искреннего диалога с Беларусью – диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", – добавил он.
Также он акцентировал на необходимости более близкой кооперации с Латвией и Эстонией, в частности в рамках встреч с лидерами балтийских республик.
Гитанас Науседа
Investing.com
Как сообщал OBOZREVATEL, экономист, банкир и преподаватель университета Гитанас Науседа станет будущим президентом Литвы. Экзит-полы свидетельствуют о том, что политик набрал порядка 73% голосов, тогда как его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните – почти 25%.
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