"Украину не предам!" Избранный президент Литвы отвернулся от России

Лидер президентской гонки в Литве Гитанас Науседа заявил, что будет поддерживать дальнейшие отношения с Украиной.

Об этом он сказал на первой пресс-конференции, где высказал мнение по некоторым вопросам внутренней и внешней политики, передает Sputnik.

Будущий президент Литвы отметил, что не изменит отношение к России. По его словам, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров в Украине".

При этом он подчеркнул, что с Беларусью следовало бы иметь лучшие отношения.

"Мы хотим достичь искреннего диалога с Беларусью – диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", – добавил он.

Также он акцентировал на необходимости более близкой кооперации с Латвией и Эстонией, в частности в рамках встреч с лидерами балтийских республик.

Гитанас Науседа Investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист, банкир и преподаватель университета Гитанас Науседа станет будущим президентом Литвы. Экзит-полы свидетельствуют о том, что политик набрал порядка 73% голосов, тогда как его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните – почти 25%.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!