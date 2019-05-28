ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Украину не предам!" Избранный президент Литвы отвернулся от России

2.7тЧитать материал на украинском

Лидер президентской гонки в Литве Гитанас Науседа заявил, что будет поддерживать дальнейшие отношения с Украиной.

Об этом он сказал на первой пресс-конференции, где высказал мнение по некоторым вопросам внутренней и внешней политики, передает Sputnik.

Будущий президент Литвы отметил, что не изменит отношение к России. По его словам, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров в Украине".

Новости
В Литве завершились выборы президента: Obozrevatel News

При этом он подчеркнул, что с Беларусью следовало бы иметь лучшие отношения.

"Мы хотим достичь искреннего диалога с Беларусью – диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", – добавил он.

Также он акцентировал на необходимости более близкой кооперации с Латвией и Эстонией, в частности в рамках встреч с лидерами балтийских республик.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист, банкир и преподаватель университета Гитанас Науседа станет будущим президентом Литвы. Экзит-полы свидетельствуют о том, что политик набрал порядка 73% голосов, тогда как его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните – почти 25%.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Гитанас Науседа
Место
Литва
Теги
Вся УкраинаРоссияВыборы Президента
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
9
Смешно
10
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
an and
an and
Опять в России вокруг одни враги и зрада! Если все вокруг тебя не понимают и осуждают, то как сказал бы любой психолог....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шпрота)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сидоров Андрей,что сколенвстающий проголодался,жрать хочеться,шпроты ему подавай.Могу тебе пустую банку со шпротов переслать,пооблизуешь, вымокаешь остатки в банке лепёшкой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
России было пох@й мнение Литвы со старым президентом, будет пох@й и с новым... Мнение чужих марионеток:- как Прибалтика и Украина--- не для нас....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Андрущенко Владимир,да вы вообще,сколенвстающие похуисты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения