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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Украину кинули и обобрали, как липку

5.8т

Записки и мысли на полях. Ответы на вопросы в личке (без соплей)

1. Импичмента на будет. Нет для этого голосов в Конгрессе. Если демократы это затеют, то их ждёт жесточайший проигрыш, как с судьёй Кавано. Потому я бы даже не рыпался. Это бесполезно. Основное - замораживание ситуации в Конгрессе, дабы рыжий не натворил чего-то. Внешние сношения - вторичны, так как буквально каждый в мире понимает, что это не Америка, а Трамп. А Трамп это не Америка. Не вся во всяком случае. Потому нет ничего, что нельзя будет поправить.

2. Как, почему, зачем? Господа, вы прямо как дети - Трамп это культ. В него верят как в боженьку. Потому он не теряет ни одного голоса из тех, кто его фанатичные сторонники с самого начала. В частности русская улица. Не ждите. ОН теряет только независимых и это основное самое лучшее, что и нужно для выборов 2020 года.

Украину кинули и обобрали, как липку

3. Курдов, да бросят. Но в сухом остатке напомню вам, что курды до сегодняшнего дня не смогли объединить свои фракции в разных странах. Одна фракция режет другую. Потому пойти на провозглашение государства - они не тянут. А Америка за них это делать не будет. Также почти уверен, что курды прекрасно договорятся с Асадом. ИХ не Асад раздражал, а Даеш и Турция, которая его снабжала. Потому их проблемы не в Дамаске и не в Москве, а в Анкаре.

4. Нет, наш президент не будет разбираться с Турцией. Спускаем на тормозах. Турция - главная проблема на сегодня, но её не хочет никто решать. Пока ждём.

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5. Русско-оворящая улица настроена очень даже не проукраински. То есть они признают, что Украину кинули и обобрали как липку, лишив территории. Даже сочувствуют. Но как я видел по репликам из зала, фраза, что "так Украине и надо" куда более популярна среди русскоговорящих, чем "давайте помогать дальше". Пропорцию не знаю, но Украина менее популярна в этом сегменте, нежели изоляционизм Трампа, который хочет перестать участвовать где-либо. В частности в Украине, так как его взгляды про-русские.

6. Я не постеснялся ни русского ТВ, ни почтеннейшей публики и громко провозгласил, что Крым - это Украина и русские претензии на Азовское море достаточно смешны. И потому Россия выигрывает этот раунд не за счёт закона и потому что где-то так написано, а просто силой. Попробуй отними типа. Но теория, Гарри Гиндлера, что ситуация с Азовским морем, это нагло-хитрая провокация Порошенко, вызвала аплодисменты. Дальше судите сами.

7. Афганистан, на самом деле - проблема не решаемая. Не решаемая потому, что война в Афганистане невозможна без войны в Пакистане. Это логически одно государство и бойцы бандформирований отсиживаются в Пакистане, как только американцы начинают наступление. А потом возвращаются обратно. Я в 2003 году на одном русском форуме высказал чисто свою идею, что если вторгаться в Ирак, то нужно одновременное вторжение в Иран - так как обе страны завязаны в противостоянии и убрать одного, значит дать другому выйти из-под контроля. Та же ситуация - восточнее: Пакистан Афганистан. Пока запад не созреет на большую войну, с разделением стран на анклавы и западной оккупацией на 200 лет, ситуация не поменяется. Просто надо изучать регион и тогда всё станет ясно.

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8. Если существует эта самая международная закулиса, то они, такое впечатление, что следуют моим советам и пониманию на Ближнем Востоке. Позволить региону взорваться в региональной войне, дать одним бандитам вырезать других, подвозя патроны всем сторонам, довести до полного хаоса, уменьшить демографическую проблему всех этих стран, а потом когда окажется победитель, ослабленный и обескровленный такой войной - уничтожить его и предложить полу-насильное западное урегулирование. С другими границами, законами, порядками. И мир, если посмотреть, сейчас на первой ступени - движения к этой самой региональной войне, где будет монументальная резня, под крики ура и выставление ставок, кого зарежут последнего. Окрестным странам, тоже достанется по полной. Вот такие едкие истины от Флинта.

9. Америка для американцев - это и хорошо и плохо. Так как нужна чёткая черта, где остановиться в этом эгоизме. То есть я за полную перестройку, куда более детальную иммиграционную политику и режим твёрдой границы. Я за вложение миллиардов в полную реформу медицины для всех граждан Америки. Я за дорогую армию и за более существенную помощь нашим ветеранам. Я за массовую модернизацию инфраструктуры: мосты, дороги, аэропорты, ГЭС, ТЭЦ, дамбы, электрическая сеть и очистка воды. Я за создание системы переобучения людей, потерявших работу за счёт индустриальной революции. Я за массовую стройку возобновляемой энергии, которая только за счёт обслуживания потом даст миллионы рабочих мест и сократит наши счета на электрику на 75%, если сделать правильно. Всё это именно американские проекты, которые от нас требуют дополнительные триллионы долларов и на нас мы должны их найти, так как наша мощь на внешнем фронте осуществляется только за счёт внутренней мощи.

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При этом я миллион раз согласен с Маттисом, который говорит, что мы должны уважать и сотрудничать с союзниками. Нужно чётко сделать два подхода - для членов западного лагеря, с которым мы можем договориться и пойти на уступки. Оно в наших общих интересах. И другой подход, это с нашими оппонентами. С ними никаких уступок, без таких же с их стороны не должно быть. Ни на йоту. Даже если нам это стоит что-то - конечная цель оправдывает средства. И разница должна быть ощутимая кто есть кто. Нам нужно НАТО и это свои люди. Но нам нечего кормить Пакистан, Египет и т.д.

10. Нужно ли нам кормить нахлебников? Как внутри и тем более снаружи. Тут единого решения нет и всё должно отвечать условиям, которые складываются вокруг данного вопроса. Армию получающих разные пособия внутри страны - нужно существенно уменьшать и резать. Беспощадно. Всех гнать на работу. Пособие должно быть временным, а не постоянным.

На внешней арене - нечто похожее. Страны, которые действительно нам нужны, могут получать какую-то помощь. Но и тут нужна коренная ревизия, так как прокормившихся за наш счёт, абсолютно бесполезных людей, слишком много. Деньги просто улетают на какие-то пустые вещи, в какие-то абсолютно непонятные страны, на каких-то неясных людей и проекты. Список нужно пересматривать каждый год.

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11. Количество безграмотных людей у нас достигло критической массы. Я бы в обязательном порядке ввёл в изучение более глубокий курс истории, государства и права. Просто удивляет малообразованность в такой стране, как Америка.

12. Нужно ли бесплатное высшее образование? Нет. Оно должно быть дешевле и доступное по деньгам, но не бесплатное. Потому что ничего хорошего в бесплатном я никогда не видел. И также это превратится в очередную обязаловку от имущих для неимущих. Бесплатное образование должно даваться детям, которые показывают хорошие знания, оценки и претендуют на светлое будущее в какой-то отрасли. И никак по-другому. Бедность не есть показатель для халявы. Также практика показывает после бесплатных колледжей в Америке, работу найти очень сложно, так как предпочитают тех, кто учился в хороших и дорогих.

13. Демократы, если не сглупят, то могут и должны создать оппозицию Трампу в Конгрессе. Это сейчас в их силах. Главное, как уже призывает Рандел, Клинтон, Керри - не скатится в детскую болезнь левизны. Так как тогда демократы сами обеспечат Трампу второй срок.

14. Кабинет Трампа на сегодня - пустой по содержанию. Все умные, независимые разбежались. Остались жопо-целователи. Но я волнуюсь относительно мало - демократический конгресс даёт гарантию, что Трампу просто не будет. Кроме внешнеполитических дел. Тут придётся ждать и готовиться.

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Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Политические скандалы в США
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Теги
Россияроссийские телеканалыСША
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Nevid Peter
Nevid Peter
Дякую. Як завжди цікаво і, на мій погляд, реальний прогноз. Не завжди те, що хочеться, але реальний світ.
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