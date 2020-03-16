Несколько европейских авиакомпаний в воскресенье, 15 марта, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов, отменили полеты, в результате чего украинцы застряли в аэропортах Германии и Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда". Так, Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) в последний момент отказалась от рейсов из Франкфурта LH 1492 и LH 1494 и из Вены OS 667 в Киев.

Пассажиров об экстренных мерах не предупредили и им пришлось остаться в аэропортах. Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник, 16 марта, – 3 из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.

Украинцы застряли в аэропортах Германии и Австрии из-за коронавируса

Как выяснилось, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше.

Детали рассказала генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая, сотрудники которой пытались решить с перевозчиком ситуацию. "Как выяснилось, Lufthansa отменила сегодняшний рейс и все последующие за, якобы, имеющуюся в авиакомпании информацию о закрытии Украиной авиасообщение с другими странами в воскресенье в 22:00", – рассказала дипломат, отметив, что перевозчик так и не предоставил объяснений, откуда у него появилась ложная информация о сроке запрета.

Решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около тысячи украинцев закрыли на карантин с подозрением на коронавирус в отелях Египта.

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