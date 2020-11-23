Украинка о карантине в Швеции: масок не носят даже продавцы в магазинах

Несмотря на увеличение количества инфицированных коронавирусом в Швеции и ужесточения карантина, защитные маски в стране до сих пор носят единицы.

Об этом OBOZREVATEL рассказала украинка, живущая в городе Стокгольм. По ее словам, правительство до сих пор не обязало носить маски, поэтому добровольно это делают только единицы.

"Власти максимально призывают в дни "черной пятницы" и рождественских распродаж закупаться онлайн. Но магазины все равно будут открыты. Масок не носят, даже продавцы в магазинах. На днях впервые на дверях маникюрного салона увидела вывеску "заходить в маске". Больше такого нет нигде", – заверила Елена Алексеева.

По ее словам, не все в Швеции чувствуют ужесточение карантина, введенного неделю назад. Из основного – там запретили собираться группами больше, чем 8 человек, не продают алкоголь в ресторанах и барах после 22:00 аж до конца февраля 2021 года.

"Сказывается дистанционное обучение для взрослых. У многих студентов упала успеваемость. Закрыли самую большую сеть кинотеатров по стране. Остальные будут работать, но в зале не должно быть больше 8 человек. В ТЦ стоят большие автоматы non touch. На входах в магазины стали писать "максимум 40 человек в помещении", – уточнила девушка.

Больше о шведском карантине читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала ноября практически все европейские страны вернули строгий карантин для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. В каждой из них свой вариант ограничений. На полный локдаун по весеннему сценарию, то есть когда закрыто все, решилась Австрия, Великобритания, Франция.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com.