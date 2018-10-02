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''Украинцы – овцы, а ''Крымнаш'': опубликовано скандальное разоблачение Скрипаля

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Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, в 2014 году поддержал аннексию Крыма, а также высказывал пренебрежительное отношение к украинцам.

Он называл граждан Украины "простой овцой, которой нужен хороший пастух", передает The Guardian со ссылкой на книгу журналиста ВВС Марка Урбана. Скрипаль, по данным издания, также отрицал, что войска России вторглись на Донбасс.

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Аргументировал экс-шпион свои убеждения тем, что если бы россияне там были, то быстро добрались бы до Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Скрипаль добывал данные для британской разведки уже после прихода к власти в России Владимира Путина.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та отвергла все обвинения. В результате Скрипалей удалось спасти, а многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Также стало известно о давлении России на племянницу Скрипаля. Сообщалось, что Кремль "использует ее как пешку".

По словам премьер-министра государства Терезы Мэй, подозреваемые служат в ГРУ Минобороны России.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Темы
Отравление СкрипаляРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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sHarK
sHarK
Это не все, что сказал Скрипаль! Вот тезисно его заявление: Журналист Марк Урбан, общавшийся со Скрипалем после "его выхода из комы" сообщил https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/02/sergei-skripal-initially-did-not-believe-russia-tried-to-kill-him-book, что: 1. Скрипаль поддерживает присоединение Крыма к России. 2. Скрипаль не верит в присутствие российских войск на Донбассе, так как если бы они там были, то они легко бы дошли до Киева. 3. Скрипаль считает украинцев "овцами, которым нужен хорошй пастух". Ждем продолжения выражений поддержки Скрипалю со стороны Порошенко и Климкина. 4. Скрипаль смотрит российский "Первый канал" и является "русским националистом", что не мешало ему продолжать работать на иностранную разведку. 5. Скрипаль не верил, что его отравило ГРУ, но проживая на квартире предоставленной Ми-6, его постепенно переубеждают, что опасность реальна. В общем, прекрасно все. Эта история становится все чудесатей и чудесатей.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Все,,що хоч якось торкається Московії , смердить
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Только когда вереницы “пастухов из-за поребрика” начали возвращаться на Кацапию в деревянных макинтошах, до тыпорылых кацапов дошло, что овцами тут и не пахнет...
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