Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Украинцы 1 января побывали на могиле одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене (Германия) и почтили его память.

Об этом рассказал в своем Twitter пользователь SoundMan."Оставили и мы послание! Слава Украине", – написал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинцы почтили память Бандеры в Мюнхене Twitter SoundMan

Также были опубликованы фото могилы Бандеры, заваленной цветами и флагами Украины. В лампадках украинцы зажгли свечи.

В комментариях многие отмечают, что пора бы уже перенести прах Бандеры в Украину.

Так, ми зробили це! Могила героя України, Степана Андрійовича Бандери! Свічки горять. Багато прапорів та лампадок. З днем народження! pic.twitter.com/5kl7qZAsml — SoundMan (@SoundmanUA) 2 января 2020 г.

Twitter SoundMan

Twitter SoundMan

Twitter SoundMan

Twitter SoundMan

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Также память о нем почтили во многих городах Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!