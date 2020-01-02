Главная Новости
2 января • обновлено в 21:03
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

2.2т
Читать материал на украинском

Украинцы 1 января побывали на могиле одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене (Германия) и почтили его память.

Об этом рассказал в своем Twitter пользователь SoundMan."Оставили и мы послание! Слава Украине", – написал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
111 лет Степану Бандере: в городах Украины прошли акции

Украинцы почтили память Бандеры в Мюнхене

Украинцы почтили память Бандеры в Мюнхене

Twitter SoundMan

Также были опубликованы фото могилы Бандеры, заваленной цветами и флагами Украины. В лампадках украинцы зажгли свечи.

В комментариях многие отмечают, что пора бы уже перенести прах Бандеры в Украину.

Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Twitter SoundMan

Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Twitter SoundMan

Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Twitter SoundMan

Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Twitter SoundMan

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Также память о нем почтили во многих городах Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Степан Бандера
Место
Германия Мюнхен
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
8
9
Смешно
24
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
3 кошки дохлых кто то положил кошкодаву
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Умиляет нежелание властей Украины перезахоронить его на родине. Знают, что каждую ночь могилу будут осквернять. Пусть лучше немцы охраняют.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Еврожопомойки с Украины отметились у могилы своего голубого фюрера. Слава ЛГБТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги