Украинцы оставили послание на могиле Бандеры в Мюнхене: фото

Украинцы 1 января побывали на могиле одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене (Германия) и почтили его память.
Об этом рассказал в своем Twitter пользователь SoundMan."Оставили и мы послание! Слава Украине", – написал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Украинцы почтили память Бандеры в Мюнхене
Twitter SoundMan
Также были опубликованы фото могилы Бандеры, заваленной цветами и флагами Украины. В лампадках украинцы зажгли свечи.
В комментариях многие отмечают, что пора бы уже перенести прах Бандеры в Украину.
Так, ми зробили це! Могила героя України, Степана Андрійовича Бандери! Свічки горять. Багато прапорів та лампадок. З днем народження! pic.twitter.com/5kl7qZAsml— SoundMan (@SoundmanUA) 2 января 2020 г.
Залишили і ми послання! Слава Україні! pic.twitter.com/osjUH1AEd9— SoundMan (@SoundmanUA) 2 января 2020 г.
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Twitter SoundMan
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Также память о нем почтили во многих городах Украины.
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