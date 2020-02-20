Украинцев забрали из Уханя: названо место и время прилета

Украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, летит из Алматы в аэропорт "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает аэродвижение на всей планете.

Коронавирус в Китае Иллюстрация

Согласно этой информации, борт должен приземлиться 20 февраля в 08:05. Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока неизвестно.

Из Уханя удалось забрать 73 человека.

Как Украина будет встречать эвакуированных

В ГСЧС отчитались, что для перевозки эвакуированных из китайского города Ухань граждан подготовлено семь автобусов и привлечено 33 спасателя.

"Для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", – пояснили там.

Отмечается, что на ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин.

"Помещение с эвакуированными будут усиленным – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 февраля из Киева в китайский город Ухань, где бушует коронавирус, улетел самолет для эвакуации украинцев и граждан еще 10 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подтвердила, что иностранные граждане, которых на украинском самолете эвакуируют из Китая из-за угрозы коронавируса, пройдут в Украине обсервацию.

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