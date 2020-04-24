Украинцев спецрейсом отправили в Финляндию собирать клубнику, несмотря на карантин

В четверг, 23 апреля, из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с трудовыми мигрантами для сезонных сельхозработ.

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Как сообщает "ТСН", это первый чартер, который был организован по просьбе финских фермеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Финлянди некому собирать клубнику

"Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины", – говорится в сообщении.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

В комментарии LIGA.net глава пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что спецрейс из Киева в Хельсинки был организован МИД Украины совместно с Министерством инфраструктуры.

"Вполне возможно, это не последний рейс. Насколько я понимаю, речь идет о 1000 трудовых мигрантов. Мы не владеем точной информацией", – отметил он.

В Госпогранслужбе добавили, что вопросы по организации спецрейса в компетенции Министерства иностранных дел.

В предыдущие годы в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые остались в Польше после объявления о закрытии границ в связи со вспышкой эпидемии COVID-19, жалуются, что не могут найти работу.