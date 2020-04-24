Главная Новости
24 апреля • обновлено в 15:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Украинцев спецрейсом отправили в Финляндию собирать клубнику, несмотря на карантин

2.3т
Читать материал на украинском

В четверг, 23 апреля, из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с трудовыми мигрантами для сезонных сельхозработ.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает "ТСН", это первый чартер, который был организован по просьбе финских фермеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Финлянди некому собирать клубнику

В Финлянди некому собирать клубнику

"Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины", – говорится в сообщении.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

В комментарии LIGA.net глава пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что спецрейс из Киева в Хельсинки был организован МИД Украины совместно с Министерством инфраструктуры.

"Вполне возможно, это не последний рейс. Насколько я понимаю, речь идет о 1000 трудовых мигрантов. Мы не владеем точной информацией", – отметил он.

В Госпогранслужбе добавили, что вопросы по организации спецрейса в компетенции Министерства иностранных дел.

В предыдущие годы в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые остались в Польше после объявления о закрытии границ в связи со вспышкой эпидемии COVID-19, жалуются, что не могут найти работу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Финляндия
Теги
сельское хозяйство вирус
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
11
Смешно
3
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А когда то и самолеты и ракеты делали...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! А нельзя с Америки пригнать самолёт...для желающих улететь и еще из десятка стран ....не будет людей не будет проблем...останутся одни депутаты... Сделайте м о с калям назло!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
позорище... национальна ганьба...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги