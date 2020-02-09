Украинцев могут освободить из лайнера, где вспыхнул коронавирус: названа дата

Пассажиры и экипаж круизного лайнера World Dream, который остается на карантине в терминале Гонконга "Кай Так" из-за коронавируса 2019-nCoV, в скором времени смогут покинуть судно.

Всех их – а это почти 3600 человек, в том числе и 25 украинцев, – предположительно отпустят во вторник, 11 февраля, если ни у кого из них не подтвердится заболевание, вызванное вирусом. Об этом сообщает South China Morning Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным издания, накануне на борту лайнера транслировалось объявление, из которого следует, что "все образцы, взятые у членов экипажа, показали отрицательный результат на 2019-nCoV, следовательно, санитарно-карантинные меры будут завершены".

Украинцев могут освободить из круизного лайнера World Dream у берегов Японии

При этом отмечается, что количество инфицированных пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess возросло до 70 человек.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные японского телеканала Asahi, вирус выявили еще у 6 человек. Хотя ранее было известно о заражении 64 пассажиров лайнера.

По словам министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, 9 февраля власти уделят приоритетное внимание проверке на вирус у пожилых людей на лайнере в Йокогаме. Он подчеркнул, что на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Украинцев могут освободить из World Dream scmp.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек, из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного судна.

У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, что стоит в японском порту Иокогама, обнаружили коронавирус.

Еще у 44 пассажиров Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама на карантине, обнаружили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.

Украинец, оказавшийся на борту заблокированного в Японии круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили 61 случай заражения коронавирусом, рассказал о происходящем.

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