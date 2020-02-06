Украинцев изолировали на лайнере в Японии: в сети показали условия

У берегов Японии уже несколько дней простаивает круизный лайнер Diamond Princess, который задержали из-за подозрения заражения пассажиров новым типом коронавируса.

Сейчас на его борту остается 2666 человек, среди них 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Разные СМИ продолжают публиковать фото о том, как проходят будни пассажиров лайнера в условиях карантина (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что Diamond Princess был спущен на воду еще в 2004 году. На его борту – несколько ресторанов и баров, спа-салон, пять бассейнов, фитнес-центр, теннисный корт, мини-поле для гольфа, ночной клуб и казино.

Украинцев изолировали на лайнере в Японии

Напомним, что круизный лайнер вышел из Йокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля, зайдя в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме.

Круизный лайнер Diamond Princess Reuters

Сперва признаки заражения коронавирусом обнаружили у пассажира, который находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге.

Круизный лайнер Diamond Princess Reuters

После захода судна в порт следования было принято решение поместить его на карантин на 14 дней.

Круизный лайнер Diamond Princess Reuters

По состоянию на 6 февраля, среди всех 3500 пассажиров симптомы коронавирусной инфекции выявили у 20 человек. Всех их отправили в больницу в префектуре Канагава. Отметим, что среди 25 украинцев зараженных нет.

Круизный лайнер Diamond Princess AP

Круизный лайнер Diamond Princess AP

Круизный лайнер Diamond Princess Reuters

Круизный лайнер Diamond Princess Reuters

Круизный лайнер Diamond Princess EPA

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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