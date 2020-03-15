Украинцам запретили въезд в Австрию из-за коронавируса

Австрия решила запретить въезд гражданам Украины, России, Нидерландов и Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое заявление в воскресенье, 15 марта, сделал канцлер страны Себастьян Курц, передает канал oe24. По его словам, будет прекращено авиасообщение с назваными государствами.

"Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами", – сказал Курц на заседании Национального совета Австрии.

м Цензор.НЕТ

Он также анонсировал новые запреты в стране: школы и рестораны закрывают согласно новому закону, принятому в связи со вспышкой вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее украинцев призвали на фоне карантина отказаться от поездок в другие страны и даже другие города Украины.

Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной, Латвией и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса.

В связи с приостановкой пассажирского железнодорожного сообщения с Польшей "Укзалізниця" отменила курсирование 5 поездов.

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