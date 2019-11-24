Украинца задержали из-за референдума в Каталонии: СМИ узнали сенсацию

В Испании в октябре прошлого года задержали гражданина РФ и украинца в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в каталонскую политику во время референдума 2017 года.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на несколько авторитетных испанских изданий. Уточняется, что мужчины ехали в направлении границы с Францией на "Мерседесе", зарегистрированном в Беларуси.

При задержании в портфеле одного из них нашли гранату М-75 российского производства "в идеальном состоянии".

Протесты в Каталонии Twitter Catalans for Yes

Суд в Жироне отправил задержанных под арест. Помимо обвинений в хранении оружия, Национальный суд Испании также расследует их возможную причастность к шпионажу в пользу РФ.

Протесты в Каталонии Twitter Catalans for Yes

Газета El Pais со ссылкой на три источника передавала, что правоохранители начали расследование возможных попыток российских спецслужб повлиять на ситуацию в Каталонии. Следствие сосредоточено на "элитном военном подразделении 29155", которое разведслужбы нескольких стран связывают с попытками дестабилизировать Европу.

"В связи с появлением в местной прессе информации о задержании в провинции Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в Посольство, ни в Генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - уже отреагировали представители российского посольства.

По данным испанских властей, различные группы, действовавшие в интересах России, использовали социальные сети и различные порталы для пропаганды независимости Каталонии перед референдумом.

Протесты в Каталонии Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании 28 апреля 2018 года прошли досрочные парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала социалистическая рабочая партия.

10 ноября 2019 года из-за политического кризиса досрочно состоялись четвертые парламентские выборы за последние четыре года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!