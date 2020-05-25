Украинца спасли из плена пиратов у берегов Африки

Тимур Григоренко Мир 11:25, 25.05.2020 Обновлено: 11:26, 25.05.2020

Украинец, член члена экипажа судна MV "TOMMI RITSCHER" был освобожден из пиратского плена у берегов Африки.

Судно было захвачено пиратами 19 апреля в Гвинейском заливе, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

MV "TOMMI RITSCHER"
Captai

"Благая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV "TOMMI RITSCHER". Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран Евросюза. Вскоре будет репатриирован на родину", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь граждан Украины, члены экипажа судна MSC TALIA F, которое в Гвинейском заливе захватили пираты, уже на свободе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – украинца и россиянина.

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