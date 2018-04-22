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Украинца избили в Эстонии из-за спора о России

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В литовском городе Каунас пьяный эстонец избил украинца после спора о российско-украинских отношениях.

Драка произошла в одном из баров в центре города, сообщает Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что мужчины мирно выпивали, после чего между ними разразился горячий спор на политическую тему.

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Эстонец повалил украинца на землю и стал пинать. Последнего доставили в больницу с небольшими травмами.

Виновник не стал отрицать содеянное и заявил, что сожалеет о произошедшем.

Пострадавший в свою очередь сказал, что у него нет претензий к напавшему, и попросил прекратить досудебное расследование. По его словам, он приехал в Литву из Украины несколько дней назад с намерением жить и работать в прибалтийской стране, но после случившегося захотел вернуться на родину.

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Как сообщал "Обозреватель", в школе российского поселка Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) одноклассники били ногами 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Ивано-Франковской области.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Литва
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