Украинский язык предложили сделать официальным в ООН: Россия на ушах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может предложить ООН сделать украинский язык одним из официальных для организации.

Своим мнением поделился он в Facebook перед заседанием Совбеза ООН во вторник, 16 июля, по поводу закона о государственном языке Украины.

"Сегодня представитель России будет говорить на русском языке. Потому что еще при создании ООН в 1945 году Устав был издан в том числе и на русском, а в 1946 году она стала одним из официальных языков уважаемой организации. Но время уходит. СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди? Не пришло ли время пересмотреть эту систему?" – отметил министр.

Украинский язык предложили сделать официальным в ООН

По словам Климкина, МИД активно продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации.

"Помню, как в 2014 году решили проводить заседания ГУАМ на английском, а не русском. Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже основатель", – написал Климкин.

Он также поздравил украинцев с вступлением в силу закона о государственном языке и осудил циничный маневр России с заседанием Совбеза ООН накануне выборов в Верховную Раду.

Павел Климкин pravda.com.ua

"Чтобы снять лишние вопросы и расставить точки над и: я не против ни одного другого языка, я только за. За украинский. В конце концов, у нас все постоянно против чего-то, уже как-то время быть за", – подытожил Климкин.

В Госдуме России уже отреагировали на предложение главы украинского МИД. Так, заявление прокомментировал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет RT.

"Климкин за все годы своего нахождения на посту министра иностранных дел высказывал различные одиозные предложения, в том числе нарушающие международное право. Тем не менее до выборов в Верховную раду осталось всего несколько дней, а после этого сформируется новый состав коалиции и президентом Зеленским будут предложены кандидатуры на пост главы МИД", – высказался он.

Госдума РФ Ведомости

Водолацкий огрызнулся, что ООН никогда не пойдёт на предложение Климкина.

"Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным", – ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совбез ООН 16 июля провел заседание по инициативе России, на котором рассмотрели закон об украинском языке. Представители почти всех стран выразили поддержку Украине.

Представитель РФ Василий Небензя взорвался истерикой, обвинив власти Украины в "ущемлении" русскоговорящего населения. Украинский представитель Владимир Ельченко в ответ поставил россиянина на место.

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