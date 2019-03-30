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Украинский узник Кремля внезапно прекратил голодовку

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский политзаключенный Павел Гриб, незаконно приговоренный в России к 6 годам тюрьмы, прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.

Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области (Россия) Леонид Петрашис, сообщает "Интерфакс". "Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", – утверждает он, хвастаясь тем, что им якобы удалось переубедить украинца.

По его словам, в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.

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Павел Гриб

Павел Гриб

ВВС

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). Состояние у него удовлетворительное. В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье", – заверил российский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что голодовка Гриба может привести к его смерти.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги начинают понимать, что любимая украинская забава - голодовка, в России не прокатывает. Сенцов прозрел первым, не успев зажмуриться.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Надо было не «Mein Kampf» а «Золотой теленок» своих земляков читать, главы где описывается образ Васисуалия Лоханкина.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бедняга, целых 5 дней продержался!!! Глядя на него, начинаешь сожалеть, что у нас запрещена эвтаназия.
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