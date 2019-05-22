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"Украинский Трамп": в США оценили избрание Зеленского президентом

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Главу Украины Владимира Зеленского в США часто сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом в интервью "Стране" рассказал адвокат Трампа Рудольф Джулиани, выразив удивление тем, что Зеленский набрал более 73% голосов украинских избирателей во втором туре.

"В США многие называют его "украинским Трампом". Он ведь тоже человек не из системы, мало кто ожидал, что он победит. Его выигрыш говорит о том, что украинцы жаждут перемен, они устали от коррупции", - считает он.

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"Больше 70 процентов голосов у Зеленского - это впечатляющий результат, мало кому удается столько получить на выборах. Теперь все зависит от того, оправдает ли он доверие украинцев, поборет ли коррупцию", - сказал Джулиани.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из-за Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.

Накануне же Джулиани призвал Зеленского привлечь олигарха Игоря Коломойского к ответственности, чтобы доказать свою политическую независимость.

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Персоны
Дональд ТрампВладимир Зеленский
Место
США
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Можно подумать, что коррупция исчезнет. Щас.
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