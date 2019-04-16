|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Украинский – тоже русский!" Сенатор РФ блеснул маразмом о языках

2.8тЧитать материал на украинском

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что украинский и белорусский языки якобы являются не более, чем ответвлениями русского.

Пропагандистский фейк он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Это произошло во время дискуссии с политологом Андреем Окарой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спор начался с того, что Клинцевич начал рассуждать о выборах в Украине как о важнейшем событии в "братской русскоговорящей" стране.

Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

Скриншот видео

Новости
"Им не место в университете!" Цимбалюк жестко прошелся по противникам украинского языка

"Друзья мои, я не думаю, что когда мы говорим о такой стране, как Украина, надо так примитивно опускаться до этих дебатов. Потому что там выбор людей, 45 миллионов русскоговорящих братьев наших", — высказался он.

Однако Окара возразил ему каверзным вопросом, удивившись, почему российский сенатор не считает братьями тех, кто говорит на украинском языке.

"Украиноговорящие — одинаково. И белорусоговорящие. Это один язык, только диалекты разные. Так, как филолог на всякий случай", — язвительно ответил Клинцевич оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клинцевич выразил уверенность в том, что Украина одумается и вернется к стране-агрессору, попросив прощения за предательство. Он высокомерно добавил, что россияне — великодушный народ, который простит "младшего брата".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Андрей Окара
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
61
25
Смешно
4
Интересно
4
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Думаю что диалекты это росийска и беруска мова, диалекты языка Киевской Руси
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
Мова - изувеченный русский. Прав Клинцевич.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения