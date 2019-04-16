"Украинский – тоже русский!" Сенатор РФ блеснул маразмом о языках

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что украинский и белорусский языки якобы являются не более, чем ответвлениями русского.

Пропагандистский фейк он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Это произошло во время дискуссии с политологом Андреем Окарой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спор начался с того, что Клинцевич начал рассуждать о выборах в Украине как о важнейшем событии в "братской русскоговорящей" стране.

Франц Клинцевич Скриншот видео

"Друзья мои, я не думаю, что когда мы говорим о такой стране, как Украина, надо так примитивно опускаться до этих дебатов. Потому что там выбор людей, 45 миллионов русскоговорящих братьев наших", — высказался он.

Однако Окара возразил ему каверзным вопросом, удивившись, почему российский сенатор не считает братьями тех, кто говорит на украинском языке.

"Украиноговорящие — одинаково. И белорусоговорящие. Это один язык, только диалекты разные. Так, как филолог на всякий случай", — язвительно ответил Клинцевич оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клинцевич выразил уверенность в том, что Украина одумается и вернется к стране-агрессору, попросив прощения за предательство. Он высокомерно добавил, что россияне — великодушный народ, который простит "младшего брата".

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