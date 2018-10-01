"Украинский солдат — русский'': пропагандист Кремля выдал фейк о ВСУ

Российский пропагандист, корреспондент издания "Комсомольская правда" Александр Коц разразился нелепыми фейками об украинской армии, заявив, что она якобы делится на две части: одну можно увидеть только на парадах в Киеве, а вторая якобы является нищей и состоит и з людей, которые считают себя "русскими" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, успехи украинских Героев, видимо, настолько зацепили рупора Кремля, что он решил очернить их репутацию лживыми данными об упадке в войсках Украины и якобы отсутствии их финансирования. Свой бредовый рассказ он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"У Украины — две армии. Одну армию мы видим на Крещатике два раза в год на параде в новой экипировке, с какими-то бельгийскими зачем-то винтовками, с этими даже не опытными образцами, а прототипами будущих каких-то серьезных ракет и так далее. И другая армия: я вот тут недавно читал книжку, которая называется "То АТО. Дневник добровольца", это воспоминания украинского солдата, он себя русским при этом считает, о его пребывании в зоне АТО. Это совершенно другая армия. Это армия нищая, это армия, на которую еще в 2014 году собирали деньги СМСками", — высказался Коц, искажая данные о массовом вовлечении общества в волонтерство и пытаясь выставить их как абсолютное безденежье в силовых структурах Украины.

Кроме того, саму Украину пропагандист в своем оторванном от реальности рассказе представил как расколотую пополам страну, часть которой якобы является полностью пророссийской.

"Существует две разные Украины. Одна, которую мы слышим, голос, — это националисты, и другая, которая выходит 9 Мая на "Бессмертный полк" или на крестный ход. Это другая Украина, которой не дают слова, и если она пытается что-то сказать, ее тут же затыкают", — устрашающе подытожил Коц, пытаясь запугать публику фейками о притеснениях и преследованиях в чужой ему стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживающая террористов "ДНР" и "ЛНР" российская рок-певица Юлия Чичерина заявила, что на Донбассе живет множество русских людей, а сама Украина якобы и вовсе является более жадной версией России.