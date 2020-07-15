Предыдущую неделю Сербию "штормило": 7 июля президент Александр Вучич объявил о возвращении строгого карантина и комендантского часа – с закрытием предприятий и запретом собираться группами более 5 человек. В ответ тысячи протестующих наводнили центр Белграда.

Они требовали от властей отказа от жесткого "локдауна". Часть проевропейских протестующих, представлявших партии, бойкотировавшие парламентские выборы, требовали отставки Президента Александра Вучича и правительства Аны Брнабик. Наиболее агрессивно по отношению к правоохранителям вели себя радикальные националисты, требующие отказа от переговоров с косовскими албанцами и заключения военно-политического союза с Россией.

И вот на всем этом фоне появился фейк, который "разгоняли" умелые специалисты по СМИ, Интернету и соцсетям – об организованном участии украинцев в сербских протестах.

Все домыслы строятся на одном-единственном задержанном протестующим с украинским паспортом, который ни к какой организованной группе отношения не имел. Даже нет информации – был ли он участником либо только зрителем акций протеста?

Несложный анализ Интернет просторов позволил отследить первоисточник "вброса" – это сербское интернет-издание Alo!. В фантазии журналистов итого издания единственный задержанный обладатель украинского паспорта превратился в "наемников из Украины", "членов частной военной компании Blackwater", а также (чтобы два раза не вставать!) – граждан Сербии, воевавших на Донбассе на стороне украинской армии.

Интересно, что этот ресурс, сделавший "вброс" утром 9 июля, можно отнести к маргинальным не только исходя из весьма сомнительного контента, но и с точки зрения количества просмотров. За первые трое суток к столь "сенсационному" материалу на сайте-"первоисточнике", исполнившем роль "сливного бачка", не было добавлено ни единого комментария!

Зато на различных российских и пророссийских ресурсах эта "новость" попадала в разряд первоочередных. При этом, очевидно, что данный информационный вал должен был перекрыть иную информацию, которая освещала бы протестные акции в Белграде с неудобной для россиян точки зрения.

Дело в том, что накануне, менее чем за сутки до "вброса" про "украинский след", авторитетный белградский Центр евроатлантических исследований осудил насилие и вандализм, к которому прибегли демонстранты во время протестов 7 и 8 июля, и обвинил во всем "пророссийски настроенных активистов, устраивающих насильственные демонстрации по русскому недемократическому авторитарному сценарию".

Нож в спину союзнику

Возможно тем, кто знаком с ситуацией в Сербии поверхностно, "русский след" в радикализации протестов может показаться сомнительным. Казалось бы, зачем Кремлю "шатать" своего ближайшего союзника на Балканах, особенно после столь убедительной победы на недавних парламентских выборах?

Московский центр Карнеги 22 июня в материале "Победить, чтобы проститься. Почему триумф пророссийских сил в Сербии ведет к расставанию с Кремлем" подводит под этот парадокс вполне логичное обоснование. Дело в том, что ожидаемая нормализация отношений между Белградом и Приштиной поставит Москву в положение цугцванга. Если РФ после этого:

не использует право вето в Совете Безопасности на принятие Косово в ООН, то потеряет львиную долю влияния на ситуацию на Балканах;

использует право вето, то потеряет союзника в лице официального Белграда, который и так идет на большие имиджевые риски внутри страны, согласившись на переговоры с президентом Косово Хашимом Тачи, который обвинялся сербскими властями в совершении военных преступлений.

Сегодняшний политический союзник Кремля – партия президента Сербии Александра Вучича "Сербская прогрессивная партия", получила на выборах 21 июня абсолютное парламентское большинство:188 из 250 мест в парламенте, а вместе с "младшими партнерами" – 230 мест. То есть, Президент Вучич может на тех или иных условиях (например, при условии обмена территориями компактного проживания сербов в Косово и косоваров в Сербии) закрыть "косовский вопрос", после чего путь Белграда в Евросоюз и НАТО – вопрос времени.

А в ситуации, когда время на Балканах играет против Москвы, попытка дестабилизации ситуации является вполне естественным для Кремля инструментом удержания союзника в сфере своего влияния.

Политологи обратили внимание на тот факт, что Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и сразу же после этого отменил встречу с послом России. Разумеется, причина не была названа, но, в отличие от многих иных сфер жизнедеятельности, в дипломатии принцип "Post hoc, ergo propter hoc" нередко действует.

Тем более, что Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко достаточно неожиданно вступил в полемику с Центром Атлантических Исследований в Белграде, который обвинил в провоцировании беспорядков Россию и пророссийских активистов. Дело в том, что российские дипломаты обычно игнорируют заявления этого Центра, но на этот раз посол Боцан-Харченко не смог уместить свою гневную отповедь в стандартный объем одного поста в Twitter, растянув ее на три.

Для адекватной оценки ситуации, необходимо понимать: действительно, усталость сербского общества от карантинных мер и неприятие объявленного ужесточения режима изоляции велика и имеет объективный характер. Кроме того, ряд оппозиционных партий бойкотировали выборы и считают данный состав Скупщины нелегитимным. Поэтому состав протестующих весьма пестрый: в протестных митингах и шествиях принимают участие сербы как левых, так и либеральных взглядов, как националисты, так и сторонники европейского выбора.

Пророссийские же радикалы составляют весьма небольшую долю участников этих акций протеста. Однако именно они "заводят" толпу лозунгами о единстве Сербии и Косово, обвиняя власти в предательстве сербских национальных интересов.

На этот раз Белград решил разрядить ситуацию, пойдя на компромисс, больше похожий на выполнение условий протестующих: премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо планировавшегося ранее комендантского часа власти запретят массовые собрания численностью больше десяти человек.

Дело в том, что пока сербская власть еще не готова жестко "предъявить России" ее вмешательство во внутренние дела и поддержку радикальных протестующих. Александр Вучич предпочел "выпустить пар", не допустив еще большей радикализации протестов и не доводя ситуацию до открытого конфликта с Кремлем.

Сколько раз подобный трюк может еще позволить себе Кремль? Зависит исключительно от политической воли Белграда и продвижения переговорного процесса между Сербией и Косово.