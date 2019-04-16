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Украинский политолог неудачно пошутил о Нотр-Даме: в сети поднялся скандал

5.3тЧитать материал на украинском

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец отвесил в сети шутку о пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, чем накликал острую критику.

В частности, в своем Twitter он написал: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Это высказывание сразу же получило отклик. Так, они возмутили, в первую очередь, посла Франции в Украине Изабель Дюмон. "Как вам не стыдно? Позор!" – написала она.

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Как выглядел собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото

Тарас Березовец

Тарас Березовец

Остальные пользователи также не скрывают своей ярости из-за слов Березовца. Многие сочли высказывание крайне циничным.

В соцсетях разгорелся настоящий скандал (далее приводим посты):

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.

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Персона
Тарас Березовец
Место
ФранцияПариж
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ не витримають!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
хохол останется хохлом, хоть ты его пусти в Европу! где надо действовать умом, он только напрягает жопу©
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
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