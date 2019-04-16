Украинский политолог неудачно пошутил о Нотр-Даме: в сети поднялся скандал

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец отвесил в сети шутку о пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, чем накликал острую критику.
В частности, в своем Twitter он написал: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".
Это высказывание сразу же получило отклик. Так, они возмутили, в первую очередь, посла Франции в Украине Изабель Дюмон. "Как вам не стыдно? Позор!" – написала она.
Тарас Березовец
Остальные пользователи также не скрывают своей ярости из-за слов Березовца. Многие сочли высказывание крайне циничным.
В соцсетях разгорелся настоящий скандал (далее приводим посты):
Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть.— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 апреля 2019 г.
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin @MFA_Ukraine https://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.
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