Украинский политолог неудачно пошутил о Нотр-Даме: в сети поднялся скандал

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец отвесил в сети шутку о пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, чем накликал острую критику.

В частности, в своем Twitter он написал: "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Это высказывание сразу же получило отклик. Так, они возмутили, в первую очередь, посла Франции в Украине Изабель Дюмон. "Как вам не стыдно? Позор!" – написала она.

Тарас Березовец

Остальные пользователи также не скрывают своей ярости из-за слов Березовца. Многие сочли высказывание крайне циничным.

В соцсетях разгорелся настоящий скандал (далее приводим посты):

Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.

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