Украинский врач Глеб Беглов, который работает в одной из больниц Италии, принимающей COVID-положительных пациентов, наглядно показал медицинские реалии этой страны по сравнению с украинскими.

Его достаточно эмоциональный рассказ вместе с фото непосредственно с места работы опубликован в блоге на OBOZREVATEL. В частности, Беглов был поражен обеспечением больницы всеми необходимыми лекарствами, средствами и оборудованием.

"Сегодня я впервые поймал себя на мысли, что страшно. Не за себя. Глядя на оборудование, которое есть в этой, достаточно небольшой больнице, мне страшно за то, как мы сможем справиться дома со значительным увеличением пациентов, излечивая их термометром, капельницей и красным колпачком", – подчеркнул он.

Facebook Глеба Беглова

Также он рассказал, что в начале пандемии указанная больница была не готова принимать большое количество пациентов из-за нехватки мест и персонала, однако итальянцы довольно быстро смогли перераспределить работу больниц в регионе. Сейчас это медучреждение принимает тех, кто болеет коронавирусом и способен принять более, чем в шесть раз больше пациентов.

"Такое увеличение нагрузки на систему и перепланировка ее работы не привело к коллапсу или недостатку оборудования или расходных материалов. Здесь есть все и в достаточном количестве. При каждом входе в отделение я надеваю две пары перчаток и новый костюм. Перед каждым пациентом я надеваю еще одну пару перчаток, а после того, как снимаю, дезинфицирую нижний слой перчаток растворами, которые есть повсюду в отделении, и все это есть. Более того – я могу выбрать размер перчаток, который мне подходит. Здесь никто не считает, сколько пар перчаток или катетеров он израсходовал за день, сколько метров бинта отмотано, сколько флаконов физраствора введено, записывая это в бесконечные журналы. Ты просто берешь все, что тебе необходимо, от салфеток до кислородных баллонов, которые стоят в коридоре у стены", – рассказал Беглов об организации работы в итальянской больнице.

Facebook Глеба Беглова

При этом он провел параллель с обеспечением украинских больниц, констатировав, что даже сравнивать нельзя.

"И это не возможно сравнить с украинскими больницами, где часто может не быть ни одной пары перчаток. Где все, вплоть до мочевых катетеров, покупается пациентами, а перчатки, в лучшем случае, есть одного размера, если вообще есть. Где для того, чтобы выполнить манипуляции нужно сначала дождаться, чтобы родственники пациента принесли все необходимое и только тогда появится возможность что-то сделать", – отметил врач.

Facebook Глеба Беглова

При этом он сравнил нынешнюю ситуацию в медицине с украинской армией в 2014 году, когда руководство запрещает говорить правду о недостатке обеспечения, а волонтеры всеми силами пытаются обеспечить больницы средствами защиты, аппаратами искусственного дыхания, медикаментами, и даже помогают медикам добраться на работу.

"Хотелось бы видеть четкий план перераспределения ресурсов на уровне страны, области, региона, а не суетливые движения в разных направлениях. Должны быть четкие фазы входа и выхода из кризиса. Одной из первых фаз должна была стать подготовки человеческих ресурсов – это самый сложный момент для любой страны", – отметил Беглов.

Facebook Глеба Беглова

При этом он предложил основные шаги Украины в борьбе с распространением коронавируса.

"Перераспределение ресурсов должно включать определение больниц для лечения только вирусных больных исходя из пессимистического варианта развития события. Соответственно, оборудование из других больниц перевезти в эти определенные больнице", – отметил он.

Facebook Глеба Беглова

Врач подчеркнул, что Украина входит в кризис позже и еще есть время учиться на примере других стран.

"И проиграв все предыдущие этапы сейчас стоит сконцентрироваться на качественной помощи тем, кто болен, на усилении способности больниц, исходя опять же из принципов критического мышления и откровенных данных, а не надежды на "авось пронесет", – подытожил врач.

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