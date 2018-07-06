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Украинский флаг в Севастополе: Порошенко разозлил подопечную Лаврова

5.7тЧитать новость на украинском

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на слова президента Украины Петра Порошенко о намерении поднять украинские флаги в аннексированном Севастополе.

По ее словам, это может произойти только в случае открытия генконсульства" с согласия Российской Федерации". Эту позицию озвучила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Я, например, вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности. Исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие там генерального консульства. Не вижу в этом ничего негативного. Нормальная дипломатическая практика, которая, конечно, должна быть оформлена соответствующим образом. Мы к этому готовы", – сказала она.

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И добавила: "И пусть поднимают там флаг. Не думаю, что крымчане будут против".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Петр ПорошенкоМария Захарова
Место
Украина
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