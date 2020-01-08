Тела разбросало на 2 га: появились детали катастрофы Boeing в Иране. Жуткие фото

Тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

Об этом заявил глава Тегеранского центра неотложной помощи, сообщает Telegram-канал Mash. Также были опубликованы новые фото с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам. По последней информации, на борту находилось около 170 человек. Все они погибли.

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

В Иране разбился украинский самолет

Как сообщал OBOZREVATEL:

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