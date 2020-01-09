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9 января • обновлено в 22:22
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Украинский Boeing 737 сбила иранская ракета – Трюдо

23.9т
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.

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Трюдо подчеркнул, что такие сведения усиливают необходимость подробного расследования катастрофы.

Он добавил, что Канада сотрудничает со своими союзниками для обеспечения честного расследования и установления настоящей причины трагедии.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Отметим, президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский самолет потерпел крушение из-за механической неполадки.

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – заявил он.

Однако Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя.

Украинский Boeing 737 сбила иранская ракета – Трюдо

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Пролетая мимо Премьер-министр Канады Джастин Трюда не мог не заметить ракеты с надписью PERS летящей прямо в какелятский самолет!))))))))))))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Не удивлюсь если следствие опять выйдет на орков... Ждём мнение испанского диспетчера!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПНХ ПТН, а шо не японского, yeбан хуторской?))))))))))))
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