Украинский Boeing 737 сбила иранская ракета – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.
"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.
Трюдо подчеркнул, что такие сведения усиливают необходимость подробного расследования катастрофы.
Он добавил, что Канада сотрудничает со своими союзниками для обеспечения честного расследования и установления настоящей причины трагедии.
Джастин Трюдо
Отметим, президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский самолет потерпел крушение из-за механической неполадки.
"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – заявил он.
Однако Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.— Sky News (@SkyNews) 9 января 2020 г.
Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.