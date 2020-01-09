Украинский Boeing 737 сбила иранская ракета – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.

Трюдо подчеркнул, что такие сведения усиливают необходимость подробного расследования катастрофы.

Он добавил, что Канада сотрудничает со своими союзниками для обеспечения честного расследования и установления настоящей причины трагедии.

Джастин Трюдо

Отметим, президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский самолет потерпел крушение из-за механической неполадки.

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – заявил он.

Однако Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.



Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo — Sky News (@SkyNews) 9 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

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