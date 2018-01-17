Украинский "апостол" поехал "исцелять" немцев: власти Берлина забили тревогу

Основатель Духовного центра "Возрождение", так называемый апостол Владимир Мунтян устроил "сеанс исцеления" в Берлине.

Об этом сообщает "Дождь".

На "шоу" в берлинском районе Ной Колин пришли 1500 людей. Местные власти предупреждали граждан, что на мероприятии их могут обмануть. Ведь из-за таких "апостолов" больные люди оттягивают необходимое медицинское вмешательство. А Мунтян, как известно, обещает исцелить больных раком, вернуть возможность двигаться парализованным.

"Любой человек может потерять самообладание, когда самопровозглашенные посланники Бога при помощи массовых молений хотят исцелить рак или поставить на ноги сидящих в инвалидных колясках. Они коварным образом играют на надеждах и страхах людей, — предупреждает заместитель бургомистра административного округа Берлина Нойкельн Фалько Лике.

скриншот

Как сообщает "Life", для проведения тренингов "13-го апостола" сектанты сняли конгресс-холл на 2,5 тысячи мест в одном из отелей округа. Аренда стоила почти в 30 тысяч евро.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мунтян обменялся угрозами с епископом пятидесятнической Церкви Божией Украины Геннадием Мохненко