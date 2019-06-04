Украинские университеты попали в мировой топ: обнародован список

В мировой рейтинг 1000 лучших университетов по версии The QS World University Rankings попали шесть украинских высших учебных заведений.

Университеты оценивали по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Соответствующий перечень появился на сайте QS World University Rankings.

Так, в список лучших в мире включили:

Харьковский университет им. Каразина – 481 позиция.

Киевский национальный университет им. Шевченко – 531-540 позиции.

Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского – 601-650 позиции.

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт – 701-750 позиции.

Львовский политехнический национальный университет разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.

Харьковский университет им. Каразина Trust.UA

Киевский национальный университет им. Шевченко kiev.life

Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского Kyivmaps

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт old.kpi.kharkov.ua

Львовский политехнический национальный университет podrobnosti.ua

Сумский государственный университет smapse.ru

Отметим, в 2018 году в рейтинг также включали Донецкий национальный университет им. Василия Стуса. В 2019 его в списке не оказалось.

Первые же 10 позиций заняли:

Массачусетский технологический университет (США);

Стэнфордский университет (США);

Гарвардский университет (США);

Калифорнийский технологический университет (США);

Оксфордский университет (Великобритания);

Кембриджский университет (Великобритания);

Швейцарский федеральный технологический институт;

имперский колледж Лондона;

Чикагский университет;

UCL (Великобритания).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в престижный мировой рейтинг университетов, которые выпускают наиболее трудоспособных студентов.

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