Возвращайтесь в Африку... Англию накрыли массовые беспорядки.

Протесты в связи со смертью в США Джорджа Флойда перекинулись на Англию. Там сносят памятники колонизаторам и собираются пересмотреть отношение к историческим событиям и деятелям.

Британские ультраправые и футбольные фанаты, разозлённые сносу памятников историческим деятелям, выходят на тропу войны. Они пообещали, что в субботу начнут акцию по защите культурного наследия страны и, если придётся, не будут выбирать для этого средства.

Решение ультраправых родилось после того, как участники акции Black Lives Matter опубликовали на вебсайте Topple the Racist список из 78 "расистских монументов", которые они намерены снести за "восхваление рабства". Туда вошли памятники рабовладельцу XIX века Томасу Пиктону, торговцу колониалистами XVIII века Роберту Клайву и торговцу XVII века Элиу Йелю, основателю полиции Лондона Роберту Пилу и бывшему премьер-министру Уильяму Гладстону. В Оксфорде требуют снести памятник Сесилу Родсу, а в Эдинбурге запустили петицию против статуи рабовладельца Генри Дандаса.

Первая бойня между футбольными ультрас и активистами BLM едва не состоялась в Хартфордшире, где протестующих спросили: "Почему бы вам не вернуться в Африку?"

В 2014-м украинские ультрас спасли Харьков и Одессу, буквально не дав внешнему врагу и внутренним предателям разорвать Украину на части.

В 2020-м европейским ультрас придётся защищать свою историю, культуру, традиции и, по сути, суверенитет от внутренних орд варваров - от тех, которые существуют по принципу "взять всё, да и поделить".