Украинские студенты застряли на карантине в Словакии: как им живется

Украинские студенты, учащиеся в европейских университетах, застряли на карантине из-за коронавируса COVID-19.

Как молодым людям живется в условиях карантина, рассказал в эфире ObozTV студент одного из университетов Кошице (Словакия) Александр Грахов.

Грахов сообщил, что карантин в Кошице был объявлен 9 марта.

"Испугались только украинцы. Буквально за два часа из Кошице выехало много украинских студентов. Билеты очень быстро разобрали", - рассказал он.

По его словам, в общежитии попросили всех словаков разъехаться домой, остались только украинцы.

"Передвижения в самом общежитии запрещены, нельзя ходить в другие комнаты. На первом этаже проводится дезинфекция, зайти в общежитие можно только по пропускам. С 23:00 запрещен выход из общежития", - сообщил Грахов.

Студент отметил, что на улицах Кошице наблюдается много людей, но все ходят в масках. В транспорте место водителя ограждено ленточкой, за которую нельзя заходить. При этом в траспорте нет таких жестких ограничений "по 10 человек в автобус", как в Украине.

Грахов рассказал, что учеба в вузе переведена в онлайн-режим: "Создается конференция, мы подключаемся и преподаватель онлайн ведет трансляцию, показывает демонстрацию с экрана. Некоторые преподаватели записывают видео на Youtube, некоторые просто сбрасывают информацию, что нужно сделать".

"По официальной информации, до 27 марта у нас карантин, но никто ничего не может сказать о продолжении или окончании, потому что ситуация непростая. В Словакии зафиксировано 105 случаев. Говорят, могут продлить еще на неделю", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи украинцев застряли в Польше в результате карантина. Люди не имеют возможности уехать и рассчитывают лишь на эвакуацию.

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