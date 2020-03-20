Главная Новости
20 марта • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Украинские студенты застряли на карантине в Словакии: появились подробности

496
Читать материал на украинском

Украинские студенты, учащиеся в европейских университетах, застряли на карантине из-за коронавируса COVID-19.

Как молодым людям живется в условиях карантина, рассказал в эфире ObozTV студент одного из университетов Кошице (Словакия) Александр Грахов.

Грахов сообщил, что карантин в Кошице был объявлен 9 марта.

"Испугались только украинцы. Буквально за два часа из Кошице выехало много украинских студентов. Билеты очень быстро разобрали", - рассказал он.

По его словам, в общежитии попросили всех словаков разъехаться домой, остались только украинцы.

"Передвижения в самом общежитии запрещены, нельзя ходить в другие комнаты. На первом этаже проводится дезинфекция, зайти в общежитие можно только по пропускам. С 23:00 запрещен выход из общежития", - сообщил Грахов.

Студент отметил, что на улицах Кошице наблюдается много людей, но все ходят в масках. В транспорте место водителя ограждено ленточкой, за которую нельзя заходить. При этом в траспорте нет таких жестких ограничений "по 10 человек в автобус", как в Украине.

Грахов рассказал, что учеба в вузе переведена в онлайн-режим: "Создается конференция, мы подключаемся и преподаватель онлайн ведет трансляцию, показывает демонстрацию с экрана. Некоторые преподаватели записывают видео на Youtube, некоторые просто сбрасывают информацию, что нужно сделать".

"По официальной информации, до 27 марта у нас карантин, но никто ничего не может сказать о продолжении или окончании, потому что ситуация непростая. В Словакии зафиксировано 105 случаев. Говорят, могут продлить еще на неделю", - добавил он.

Украинские студенты застряли на карантине в Словакии: как им живется

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи украинцев застряли в Польше в результате карантина. Люди не имеют возможности уехать и рассчитывают лишь на эвакуацию.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Словакия Кошице
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги