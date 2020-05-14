Украинские моряки объявили голодовку в тюрьме Ливии: родные боятся за их жизни

В Ливии украинские моряки танкера "Рута" объявили голодовку, находясь в местной тюрьме. Украинцев задержали в 2017 году подозрению в контрабанде.

Всего в ливийской тюрьме находятся 14 украинцев. 10 из них объявили голодовку, четверым это не позволяет состояние здоровья, передает "УСИ Одесса".

Глава благотворительного фонда "Ассоль" Анна Муругова сказала, что Украина не спешит спасать своих граждан.

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

"За последние больше чем полгода мы обошли все кабинеты власти в нашей стране – администрацию президента, МИД, посольства, консульства. Все говорят: "да" и никто ничего не делает. Мы сегодня здесь, потому что у ребят уже нет терпения", – отметила Муругова.

Отмечается, что в Ливии в связи с пандемией COVID-19 объявлена амнистия. В частности, чтобы избежать массового заражения коронавирусом власти освободят людей, оставив в тюрьмах только особо опасных преступников.

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Супруга задержанного боцмана Татьяна Алферова для УНИАН рассказала, что моряки уже более 3 лет находятся в одной из тюрем Триполи – столицы Ливии. В другой тюрьме Триполи – еще четверо украинских моряков – члены экипажа танкера Captain Khayyam.

В "Ассоль" сообщили, что украинские моряки в тюрьме заболели, двое заразились гепатитом, у некоторых открылась язва желудка. Многие из-за плохого питания и отсутствия медпомощи лишились зубов. Родственники боятся за жизнь и здоровье пленников. Самому старшему заключенному – капитану "Руты" больше 70 лет.

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Митинг в поддержку спасения украинских моряков "УСИ Одесса"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливии судили 14 граждан Украины с танкера "Рута", задержанного военно-морскими силами страны.