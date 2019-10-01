Украинские корни: выяснились интересные факты об адвокате информатора по делу Трампа

Эндрю Бакай, адвокат информатора, заявившего о возможный нарушениях президента США Дональда Трампа в разговоре с коллегой Владимиром Зеленским, имеет украинские корни.

Как пишет "Голос Америки", имя человека, который подал жалобу на телефонную беседу, остается в тайне. Всю коммуникацию от его (или ее) имени ведет Бакай.

Известно, что он родился в городе Стэмфорд, штат Коннектикут, и является внуком эмигрантов из Украины. В частности, в некрологе его бабушки Марии Бакай говорится, что она родилась в Украине в 1919 году.

Мама Эндрю Бакая, Эмилия, приехала в США в 1971 году из Польши.

Кроме того, летом 2002 адвокат был практикантом в Государственном Департаменте США. Он стажировался в посольстве США в Украине.

Дональд Трамп 5.ua

Также он был агентом ЦРУ, следователем в Пентагоне, и, что примечательно, работал в офисе Сенатора Хиллари Клинтон в 2001 году.

В 2014 году Бакая со скандалом выгнали из ЦРУ. В апреле того года охрана оградила офис мужчины желтой лентой как "место преступления", заперла дверь и вывела его под руки из учреждения. Юриста обвинили во владении информацией, которой он не имел права иметь.

Через 5 лет внешнее расследование этого дела оправдало Бакая.

Эндрю Бакай ukrainian.voanews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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