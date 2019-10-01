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2 октября • обновлено в 00:13
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Украинские корни: выяснились интересные факты об адвокате информатора по делу Трампа

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Эндрю Бакай, адвокат информатора, заявившего о возможный нарушениях президента США Дональда Трампа в разговоре с коллегой Владимиром Зеленским, имеет украинские корни.

Как пишет "Голос Америки", имя человека, который подал жалобу на телефонную беседу, остается в тайне. Всю коммуникацию от его (или ее) имени ведет Бакай.

Известно, что он родился в городе Стэмфорд, штат Коннектикут, и является внуком эмигрантов из Украины. В частности, в некрологе его бабушки Марии Бакай говорится, что она родилась в Украине в 1919 году.

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Мама Эндрю Бакая, Эмилия, приехала в США в 1971 году из Польши.

Кроме того, летом 2002 адвокат был практикантом в Государственном Департаменте США. Он стажировался в посольстве США в Украине.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

5.ua

Также он был агентом ЦРУ, следователем в Пентагоне, и, что примечательно, работал в офисе Сенатора Хиллари Клинтон в 2001 году.

В 2014 году Бакая со скандалом выгнали из ЦРУ. В апреле того года охрана оградила офис мужчины желтой лентой как "место преступления", заперла дверь и вывела его под руки из учреждения. Юриста обвинили во владении информацией, которой он не имел права иметь.

Через 5 лет внешнее расследование этого дела оправдало Бакая.

Эндрю Бакай

Эндрю Бакай

ukrainian.voanews.com

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Теги
политика скандалы
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...В 2014 году Бакая со скандалом выгнали из ЦРУ...." () Похоже украинцы или выходцы из Украины нигде себя не могут вести нормально
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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