Долгожданные переговоры президентов США и РФ. Никаких договоренностей публично не обнародовано, но Дональд Трамп продолжает обвинять свою страну за плохие отношения с РФ, а Владимир Путин размышляет о "частных лицах" в погонах и вмешательстве в американские выборы.

Видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

Дональд Трамп похоже наступил на украинские грабли. Так у нас до войны было. Катались в Москву и жаловались на своих политических оппонентов. Не лучшее место для поиска союзников. В Кремле в подходе "разделяй и властвуй" очень хорошо разбираются.