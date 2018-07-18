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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Украинские грабли Дональда Трампа

1.2т

Долгожданные переговоры президентов США и РФ. Никаких договоренностей публично не обнародовано, но Дональд Трамп продолжает обвинять свою страну за плохие отношения с РФ, а Владимир Путин размышляет о "частных лицах" в погонах и вмешательстве в американские выборы.

Видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

Дональд Трамп похоже наступил на украинские грабли. Так у нас до войны было. Катались в Москву и жаловались на своих политических оппонентов. Не лучшее место для поиска союзников. В Кремле в подходе "разделяй и властвуй" очень хорошо разбираются.

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Объекты
РоссияСША
Источник
Источник:Youtube канал УНИАН
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