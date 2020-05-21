Украинская "Мрія" попала в скандал с медгрузом в Польше

В Польше вспыхнул скандал из-за пафосной доставки медицинского груза из Китая украинским самолетом "Мрія". Оказалось, что власти страны организовали закупку средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества по в разы завышенным ценам.

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Как пишет ВВС со ссылкой на Gazeta Wyborcza, поляки заподозрили, что крупнейший в мире самолет стал лишь прикрытием для сомнительных сделок польской власти накануне президентских выборов, которые так и не состоялись.

Ан-225 "Мрія" прибыл в Польшу из Китая с крупной партией средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, еще 14 апреля. Груз должены были распределить по больницам, чтобы защитить медицинский персонал от коронавируса.

Поскольку в Польше в то время продолжалась президентская кампания перед выборами, назначенными на 10 мая, встречать самый большой в мире самолет и его китайский груз поехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во время пресс-конференции на фоне самолета он поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Ведь, по словам главы польского правительства, именно разговор Дуды с лидером Китая Си Цзиньпином открыл возможность для польских фирм закупить дефицитный товар в КНР.

"Мрія" sprotyv.info

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила "Операция Антонов". Выяснилось, что респираторы FFP2 и FFP3, привезенные "Мрією", не были сертифицированы для использования в Евросоюзе.

Кроме того, стало известно, что сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования. Примечательно, что сомнения относительно пригодности товара возникли даже у польской фирмы-поставщика.

Поэтому через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов.

Его результаты очень долго не обнародовали, однако журналисты поняли, что с ними не все в порядке. Эти мысли нашли подтверждение после того, как министр здравоохранения Польши довольно расплывчато заявил, что респираторы, прибывшие из Китая, не соответствуют стандартам.

После этого директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку, призналась, что результаты испытаний показали ненадлежащее качество партии респираторов.

Кроме того, оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывших на борту "Мрії", купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя их цена вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированные, а следовательно вообще никому не нужные FFP респираторы, был заказан и профинансирован польским правительством. Эту сделку еще в начале апреля одобрил Моравецкий, предоставив письменные гарантии возмещения стоимости партии из государственного бюджета.

Впрочем, несмотря на громкий скандал, Польша и Китай, по данным журналистов, продолжили бизнес-отношения, но теперь не афишируют их.

"Теперь все происходит по-тихому и без помпы, сопровождавшей прилет "Мрії" 14 апреля. Очередная партия товара прибыла во Вроцлав неделю назад. На этот раз партию заказало Министерство обороны, а доставил ее Ан-124 "Руслан". Но сейчас уже никто не спешит брать за нее ответственность", – пишет польская газета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимый для борьбы с COVID-19.

Впоследствии польские журналисты узнали, что защитные маски, которые привезли этим бортом, имеют поддельные сертификаты.

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