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22 марта • обновлено в 14:38
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Украинская медсестра из Италии растрогала монологом после выздоровления от коронавируса

7.6т
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Уроженка Ужгорода 46-летняя Ярослава Вишневская, которая работает медсестрой в Италии, рассказала, как она переболела коронавирус, и почему снова выходит на работу.

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Украинка работает в реанимационном отделении больницы Humanitas Gavazzeni в городе Бергамо, который стал эпицентром эпидемии в стране. В интервью "Радио Свобода" украинка отметила, что в больницах города сложилась критическая ситуация.

"Опять лезу в ад!" Украинская медсестра из Италии растрогала монологом после выздоровления

radiosvoboda.org

"Мы действительно в непростой ситуации, медики делают очень много, многие коллеги инфицированных и есть умершие. Я не чувствую героизма. В среду выхожу на работу и четко понимаю, что опять лезу в ад. Меня, однако, тянет на работу, я не могу бежать, как крыса с судна", – отметила женщина.

Вишневская заразилась коронавирусом и выздоровела. Она рассказала, как проходило ее лечение.

"Мне сбивали температуру и прокапали мощную дозу антибиотиков. День меня держали в больнице и вечером сказали идти домой лечиться, потому что тогда уже мест в больнице не было, больные лежали в коридорах. Тем более, если у меня не было тяжелых проблем с дыханием, желательно в таком состоянии лечиться дома, мне не нужны были аппараты для поддержки дыхания. Чтобы сбить температуру, каждые 6:00 пью парацетамол, и выписали антибиотик на 10 дней. Уже нет температуры, я чувствую себя лучше. Первый раз вышла на улицу 19 марта, чтобы купить продукты и лекарства для мужа. Он уже неделю лежит с температурой 38,7, и не можем сбить. В него также вирус", – отметила женщина.

Медсестра также рассказала, что ситуация в больнице – ужасная.

"Опять лезу в ад!" Украинская медсестра из Италии растрогала монологом после выздоровления

radiosvoboda.org

"Я привыкла к работе в операционной, где есть случаи с открытыми грудными клетками или брюшной полостью. Это на меня не производило впечатления. Но, чтобы меня заставить заплакать ... Меня поражали глаза пациентов, которые задыхались, которые нуждались в спасении, а ты не успеваешь им помочь. Такого никогда не было даже в экстремальных случаев в реанимации", – вспоминает Вишневская.

По ее словам, количество больных увеличивается: каждые 10-15 минут прибывают скорые с тяжелобольными.

"Еще раньше в отделении скорой люди ждали обследования, а врачи выходили к нервным людям и говорили: поймите, у нас нет возможности принимать новых пациентов. Потом уже и не было свободных мест для подключения кислородных аппаратов. Клали в постель пациенту баллон с кислородом, а пожилых людей оставляли в коридоре, уже сколько протянет .... К сожалению", – отметила Вишневская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия лидирует по количеству умерших от коронавируса. В стране остановили производство всего, кроме самых необходимых товаров.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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