"Сельская одежда!" Украинофоб на росТВ устроил скандал из-за вышиванки

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов оскорбительно высказался об Украине и ее национальной одежде, выступая на пропагандистском телевидении.

Едкий спич украинофоб выдал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У вас государство рассыпается на глазах! Его просто скоро не будет. А вы все законопроекты, велосипеды, державна мова, вышиванка, кстати сказать, вот эта сельская одежда! Вы определитесь – хотите вы быть государством или нет!" – с криком возмутился скандальный сторонник оккупационной политики России.

Алексей Мартынов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мартынов поскандалил с частым украинским гостем российских эфиров Гордеем Беловым. Поводом стало оскорбление, сказанное кремлевским пропагандистом, – он назвал Украину государством-вирусом.

Позже пропагандист устроил истерику из-за украинских исторических личностей. Обсуждая новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы", в котором смоделировали страницы выдающихся борцов за волю Украины в соцсетях, он едва ли не с кулаками набросился на журналистку Янину Соколовскую.

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