Украинку с круизного судна нашли мертвой в Нидерландах

В Нидерландах нашли мертвой гражданку Украины, которая была членом экипажа круизного судна Regal Princess.

Как сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, тело 39-летней женщины обнаружили в воде за бортом судна в порту Роттердама.

Судно Regal Princess

По предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства.

Тело погибшей отправили в местный морг. Ее родственникам сообщено о факте смерти.

Посольство Украины в Нидерландах занимается организацией перевозки тела украинки на Родину для захоронения.

Проводится расследование, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – украинца и россиянина.

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