Украинку с круизного судна нашли мертвой в Нидерландах

В Нидерландах нашли мертвой гражданку Украины, которая была членом экипажа круизного судна Regal Princess.
Как сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, тело 39-летней женщины обнаружили в воде за бортом судна в порту Роттердама.
Судно Regal Princess
По предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства.
Тело погибшей отправили в местный морг. Ее родственникам сообщено о факте смерти.
Посольство Украины в Нидерландах занимается организацией перевозки тела украинки на Родину для захоронения.
Проводится расследование, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Нидерландах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – украинца и россиянина.
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