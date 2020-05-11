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11 мая • обновлено в 13:14
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Украинку с круизного судна нашли мертвой в Нидерландах

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В Нидерландах нашли мертвой гражданку Украины, которая была членом экипажа круизного судна Regal Princess.

Как сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, тело 39-летней женщины обнаружили в воде за бортом судна в порту Роттердама.

Судно Regal Princess

Судно Regal Princess

По предварительной информации местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства.

Тело погибшей отправили в местный морг. Ее родственникам сообщено о факте смерти.

Посольство Украины в Нидерландах занимается организацией перевозки тела украинки на Родину для захоронения.

Проводится расследование, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – украинца и россиянина.

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Место
Нидерланды Роттердам
Теги
Министерство иностранных дел Украины смерть
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А я-то подумала, шо она на лайнере отдыхала. Но нет, она за отдыхающими убирала
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западенский рогуль
западенский рогуль
Та конечно,те сам себя обстреливают,в Одессе-сами себя сожгли.Польке которая в 2019 году вывызла в лес умирать батрака из Украины поучила 20 МЕСЯЦЕВ заключения.
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