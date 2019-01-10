''Украинки больше не увидят русских!'' На КремльТВ подняли шум из-за решения по мужчинам из России

Российские пропагандисты отличились абсурдными страшилками о последствиях постоянного запрета на въезд в Украину мужчин из Российской Федерации. Такую меру предложил глава украинского МИД Павел Климкин.

В частности, рупоры Кремля пустили в эфир программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" пугающий ролик о "фашиствующей" Украине и заявили, что украинок навсегда лишат права общаться с мужчинами из страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Украинские женщины больше никогда не увидят русских мужчин, если только сами не приедут в Россию. Министр иностранных дел Климкин дает понять, что запрет может быть вечным, как вечной при действующей власти Украины будет русофобия. Потенциальные аннексаторы, а также агрессоры, они же все россияне-мужчины по прежнему не допускаются на территорию европейской страны с господствующей нацисткой риторикой", — прокомментировала пропагандистский сюжет скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инициативу Климкина по постоянному ограничению на въезд в Украину россиян в возрасте от 16 до 60 лет едко прокомментировала экс-советница беглого Януковича Анна Герман. Она заявила, что глава МИД недооценивает возможности и способности россиянок, которые при необходимости могут устроить в Украине любую акцию.