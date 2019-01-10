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''Украинки больше не увидят русских!'' На КремльТВ подняли шум из-за решения по мужчинам из России

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Российские пропагандисты отличились абсурдными страшилками о последствиях постоянного запрета на въезд в Украину мужчин из Российской Федерации. Такую меру предложил глава украинского МИД Павел Климкин.

В частности, рупоры Кремля пустили в эфир программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" пугающий ролик о "фашиствующей" Украине и заявили, что украинок навсегда лишат права общаться с мужчинами из страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Украинские женщины больше никогда не увидят русских мужчин, если только сами не приедут в Россию. Министр иностранных дел Климкин дает понять, что запрет может быть вечным, как вечной при действующей власти Украины будет русофобия. Потенциальные аннексаторы, а также агрессоры, они же все россияне-мужчины по прежнему не допускаются на территорию европейской страны с господствующей нацисткой риторикой", — прокомментировала пропагандистский сюжет скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инициативу Климкина по постоянному ограничению на въезд в Украину россиян в возрасте от 16 до 60 лет едко прокомментировала экс-советница беглого Януковича Анна Герман. Она заявила, что глава МИД недооценивает возможности и способности россиянок, которые при необходимости могут устроить в Украине любую акцию.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Павел Климкин
Место
Россия
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Слава богу, вечно пьяных кацапомразей поубавится.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну здесь они не правы украинки в России на каждой трассе стоят
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Куцырь Дмитрий, ага!!! Наслышаны о кацапских давалках во время футбольного чемпионата!)))) На россии намечается бум рождаемости мулатов)
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Українським жінкам цілком достатньо український чоловіків.
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