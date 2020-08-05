Украинка стала очевидцем взрыва в Бейруте: дом зашатался, выбило окна и двери

Взрыв в Бейруте (Ливан) был такой силы, что ощущался, как землетрясение. Ударной волной выбило окна и двери.

Об этом "Громадському" рассказала украинская студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась в 5 км от места происшествия.

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше – паника, посыпались окна соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", – вспоминала девушка.

Украинка добавила, что сразу после взрыва люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от эпицентра ЧП.

"Что именно взорвалось пока не известно, происходит расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", – отметила она.

Добавим, что в посольстве Украины в Ливане сообщили, что информации о пострадавших украинцев в результате взрыва нет.

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