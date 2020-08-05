Украинка стала очевидцем взрыва в Бейруте: дом зашатался, выбило окна и двери
Взрыв в Бейруте.
Взрыв в Бейруте (Ливан) был такой силы, что ощущался, как землетрясение. Ударной волной выбило окна и двери.
Об этом "Громадському" рассказала украинская студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась в 5 км от места происшествия.
"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше – паника, посыпались окна соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", – вспоминала девушка.
Украинка добавила, что сразу после взрыва люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от эпицентра ЧП.
"Что именно взорвалось пока не известно, происходит расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", – отметила она.
Добавим, что в посольстве Украины в Ливане сообщили, что информации о пострадавших украинцев в результате взрыва нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли по меньшей мере 78 человек, четыре тысячи пострадали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.
При этом сообщалось, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.