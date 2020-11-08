Украинка Спартц, ставшая конгрессвумен в США, рассказала, как добилась победы

Украинка Виктория Спартц, которая прошла в Конгресс США от 5 округа штата Индиана, призналась, что раньше и представить не могла, что ей удастся достичь такого успеха в этой стране.

О том, каким был ее путь к победе на выборах, она рассказала в комментарии "Сегодня". Известно, что в Штаты американская конгрессвумен украинского происхождения (уроженка Черниговщины) приехала еще 20 лет назад.

"Как однажды сказала Маргарет Тэтчер: "Европа была создана историей. Америка создана философией". Я бы просто добавила – философией свободы. Америка была создана иммигрантами, которые считали, что основная функция правительства – защита прав людей на жизнь, свободу и процветание, чтобы каждый мог добиваться своего счастья, каким бы способом он не решил", – отметила Спартц.

По ее словам, для нее самой большая честь быть одной из иммигрантов из большим украинским наследием и представлять собратьев в Палате представителей США.

"Я приехала в Америку 20 лет назад по воле Бога с одним чемоданом, очень много работала и даже представить себе не могла, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана и вскоре иметь высокую честь служить в Конгрессе. Моя история – прекрасное свидетельство того, что американская мечта все еще жива", – убеждена Спартц.

Конгресвумен подчеркнула, что с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в сохранение Соединенных Штатов "маяком свободы и надежды" для людей во всем мире. Кроме этого, в продвижении свободных рынков и верховенства закона в странах, страдающих от коррупции и угнетения.

"Мои самые теплые пожелания народу Украины!" – обратилась она в конце ко всем украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Виктория Спартц впервые в истории США стала конгресвумен Палаты представителей от 5 округа штата Индиана. Согласно подсчету голосов на выборах 3 ноября за нее проголосовали 50,1% избирателей.