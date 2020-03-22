Украинка рассказала правду о ситуации в Италии: большинство переживает дома

В Италии, которая в последнее время занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, больных начинают госпитализировать только в случае явных симптомов COVID-19.

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Из-за этого большинство инфицированных переносят болезнь дома, заражая при этом других людей. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала Екатерина Садилова, маркетинг-менеджер по рекламным кампаниям, проживающая в Лоди недалеко от Милана.

"Если человек с температурой 39-40 находится дома 5-6-7 дней, его могут и не забрать в больницу. Стараются брать лишь тех, у кого начинаются проблемы с дыханием, и затем уже проверяют на COVID-19", – говорит она.

Италия первая по смертности от коронавируса

По словам Екатерины, первый итальянец пострадал от COVID-19 21 февраля, а уже буквально за несколько дней недуг распространился на всю провинцию Ломбардия. Теперь итальянские медики утверждают, что только в провинции Бергамо каждый пятый житель болен – регион является просто эпицентром заражения.

При этом большинство людей не подозревают, что они уже заражены сами и являются в буквальном смысле опасными для общества.

Екатерина Садилова Facebook

"У многих людей, молодых и здоровых, коронавирус может пройти в легкой форме. Вот у человека температура дня 3-4, кашель, а на 5 день он пошел на поправку. На 7-й он вылечился и чувствует себя хорошо – никто же не знает, был ли у него COVID-19 или нет? Тесты каждому мы сделать пока не можем", – рассказывает Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты убеждены, что критической ситуации с коронавирусом в Италии удалось бы избежать, если бы итальянское правительство, которое до этого больше переживало о решении экономического кризиса в стране из-за эпидемии, сразу ввело строгие карантинные меры, чтобы защитить от болезни население.

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