Украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

Об этом на странице в Facebook сообщило посольство Украины в Китае. Дипломаты подчеркнули, что несколько раз в течение нескольких недель обращались к власти республики, однако им отказывали.

Согласие, как указывается в сообщении, не предоставляли в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями в стране.

"Основание – отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу.

Несмотря на это, посольство обратилось к китайским властям, в частности, правительства провинции Хубэй, с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся в то время документам. Однако разрешение получить не удалось", – отметили дипломаты.

Украинку не эвакуировали из-за собаки

Они добавили, что отсутствие надлежащим образом оформленных документов по вакцинации домашних животных является основанием для контролирующих органов КНР для отказа в их вывозе, поскольку такие питомцы могут быть носителями инфекционных заболеваний или опасных для человека вирусов.

"При таких обстоятельствах мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной", – рассказали в посольстве. Однако, девушка отказалась и договорилась с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов.

"И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных от 17 февраля т.г., выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в г. Гуанчжоу. Напомним, что Гуанчжоу – это город, который находится на расстоянии мажет 1000 км от Уханя, в то время как вылет Анастасии должен быть именно из г. Ухань. Кроме того, в документе указано, что животное прибывает "с незараженной территории", – сообщило ведомство.

Посольство все же направило запрос на эвакуацию с имеющимся пакетом документов. Дипломаты заявили, что "несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение", им не удалось получить разрешение.

Посольство добавило, что будет поддерживать контакт с украинкой, как и с другими соотечественниками, которые остаются в Китае.

Напомним, Зинченко обвинила украинское посольство в том, что те не предоставили документы китайской стороны. Она отметила, что осталась в квартире одна без достаточного количества еды и воды.

Ранее OBOZREVATEL поговорил с украинкой, которая осталась в эпицентре коронавируса в Китае.

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