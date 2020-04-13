Украинка из Нью-Йорка назвала главную ошибку США в борьбе с коронавирусом

Главной ошибкой в борьбе с коронавирусом COVID-19 в США была запоздалая реакция властей.

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Как рассказала изданию "Гордон" украинка Ольга Самофалова, живущая с семьей в Нью-Йорке, когда уже стало ясно, что это не локальная проблема, а мировая пандемия, президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус не страшнее сезонного гриппа.

"Во-вторых, Нью-Йорк очень плотно населен, люди со всего мира приезжают сюда работать. В городе очень маленькие квартиры, расположенные впритык друг к другу. В ресторанах, кафе, барах невозможно разместиться так, чтобы не услышать разговор соседей по столику, настолько плотно и скученно все всегда сидят", – отметила она.

Нью-Йорк

Также, по ее словам, городской транспорт все время забит под завязку.

"То есть в Нью-Йорке в публичном пространстве буквально невозможно соблюдать безопасную дистанцию друг от друга", – добавила Самофалова.

Она подчеркнула, что если бы ограничительные меры по нераспространению коронавируса, в том числе закрытие границ, ввели раньше на несколько недель – например, с 1 февраля – в США было бы намного меньше зараженных и умерших.

Украинка рассказала, что у людей в Нью-Йорке в какой-то момент началась паника, они все скупили в первые несколько дней, а магазины не справлялись с дополнительными поставками.

"Действительно не было туалетной бумаги, полотенец, салфеток... Но это недолго продолжалось, сейчас в маркетах все есть, но опять же, чтобы избежать дефицита, продают ограниченное количество в одни руки", – сообщила она.

Напомним, по последним данным, в Соединенных Штатах коронавируса заразилось 539 879 людей, умерло 20 577 человек – страна находится на первом месте в мире по количеству зараженных и жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса.

В Нью-Йорке на острове Харт были замечены рабочие, которые выкапывали братские могилы – они предназначаются для жертв COVID-19.

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